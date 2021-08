Smitterekordane møtest med massetesting og auka vaksinasjon

innenriks

Både nasjonalt og i enkeltkommunar har det vorte sett smitterekordar den siste tida. Den fjerde smittebølgja har sett smittesporingskapasiteten under press, og tvinga fram ein endra strategi.

I eit brev til kommunane rår derfor Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet til at auka testing og vaksinasjon skal prioriterast framfor smittesporing i situasjonar der kapasiteten blir pressa.

Mellom anna kan nærkontaktar utanom dei aller næraste, som kjærast og nær familie, bli varsla av den smitta sjølv, medan massetesting to gonger i veka kan erstatte testsystemet ein har i dag.

– Eg opplever no at vi har fått svar og at vi har vorte høyrde. Det er bra, og det var nødvendig for oss å få det, seier byrådsleiar i Oslo Raymond Johansen (Ap) til VG.

– Vi må sjølvsagt drive smittesporing opp mot husstandar og risikogrupper, men det ligg ei veldig tydeleg føring og ansvarlegegjering om at ein må seie frå sjølv, seier byrådsleiaren.

Oslo opnar for yngre grupper

Oslo kommune sende fredag ettermiddag ut pressemelding om at dei opnar for at 16- og 17-åringane kan registrere seg for vaksinetime. Frå 6. september kan dei òg møte opp for drop in-vaksine. Også dei som er fødde i 2005, men enno ikkje vorte 16 år, kan vaksinerast med samtykkeskjema.

– I Oslo er vaksinasjonen ein prioritet, og vi håpar no å få ei høg vaksinedekning i denne aldersgruppa, seier leiar for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe.

Også kommunar som Tromsø og Bergen har varsla at dei vil gå i gang med vaksinasjon av dei yngre.

Går tilbake til karantene

Ein vaksineleveranse i veke 37, veka som byrjar med 13. september, vil vere nok til å vaksinere alle i aldersgruppa, opplyser Oslo kommune.

Smitten i Oslo blir mellom anna driven opp av utbrot på skular, som på Foss vidaregåande, der leiinga har vedteke å gå tilbake til karantenesystemet.

– Som kjent er det no eksplosjon i talet på smitta, og ho aukar frå dag til dag. Test i staden for karantenereglane som gjeld no, fangar ikkje opp smitten godt nok. Så no går vi tilbake til det som var før, med karantene, seier bydelsoverlege Lars Erik Hansen i bydel Grünerløkka i Oslo til NRK.

Det er nettopp dette problemet Helsedirektoratet og FHI håpar å løyse med å opne for massetesting av elevane. Fagstyresmaktene opnar likevel for at karantene kan takast i bruk i lokale forskrifter.

Trondheim med rekordar

I Trondheim er det registrert 103 smittetilfelle siste døgnet, noko som er rekord. Det har ført til at kommunen ber om at fadderveka blir avlyst, samtidig som det blir sett i gang massevaksinasjon.

Kommunen opplyste på ein hasteinnkalla pressekonferanse fredag at dei no ber smitta varsle nærkontaktar sjølv.

– Vi er heilt avhengig av å få hjelp frå dei smitta, sa smittevernoverlege Elizabeth Kimbell i kommunen på pressekonferansen.

I tillegg varsla kommunen at dei skal teste 35.000 studentar i massetestinga dei kommande vekene.

Barneombodet: Det hastar

Barneombod Inga Bejer Engh meiner det ikkje går raskt nok med vaksinasjonen av ungdommen.

– No hastar det med å gi ungdommane på 16–17 år tilbod om vaksine. Eg håpar at vaksne no følgjer rådet frå styresmaktene om å vaksinere seg så snart dei kan og stiller opp i dugnaden for at barn og unge kan halde fram med å gå på skulen som normalt, seier ho.

Bejer Engh åtvarar mot at det kan bli nye periodar på raudt nivå dersom vaksinasjonen av dei yngre ikkje skyt fart.

– Eg er bekymra for at kommunane no går over til raudt nivå på skulane eller legg andre avgrensingar på livet til barna på grunn av at testregimet ikkje fungerer som det skal. Det er viktig at kommunane har lett tilgjengelege teststasjonar og nok hurtigtestar til barn og unge, slik at dei kan teste seg raskt, seier Bejer Engh.

