Smitteutbrotet på Oslo-skule veks – over 100 elevar smitta

innenriks

Torsdag vart det kjent at det var eit større smitteutbrot ved den vidaregåande skulen i Oslo. Då hadde 79 elevar i første og andre trinn på skulen fått påvist smitte.

Fredag stadfestar fungerande rektor ved skulen, Elisabeth Ringdal, at talet på smitta elevar no er 107, skriv Avisa Oslo.

Torsdag sa Ringdal at også lærarar ved skulen er smitta. Då sa rektoren at ho har forståing for at det er angst og uro blant elevar og føresette.

– Ved tidlegare utbrot har skulane vore på gult og raudt nivå, og elevane har vore verna. Så eg skjønner veldig godt at dette opplevast krevjande. Vi er opptekne av å tryggje elevane og gi informasjon.

