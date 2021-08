Støre åtvarar mot éisaksparti: – Dette har vi sett før i historia

innenriks

Han har køyrt modellubåt hos Equinor, spelt fotball i Sandnes, delt ut roser i Ålgård, vore på folkemusikkfestival i Farsund og dansa på Tik Tok.

Men det er ikkje berre Støre som har svinga seg under valkampturen til statsministerkandidaten i Rogaland og Agder denne veka. Dansen på gallupen er like heftig, og fleire målingar har dei siste dagane vist at fleirtalet kan ryke for Støres føretrekte regjeringsalternativ – ei Ap-styrt regjering med Senterpartiet og SV.

Samtidig fossar miljøpartia fram. Det gjer Støre tankefull.

– Vi står i møte med nokre store utfordringar knytt til klima og arbeid. Det er ei brytningstid i internasjonal politikk. Som svar på det kjem òg parti med enkle løysingar som skal gi ei kjensle av at dei har heile svaret. Det har vi sett før i historia, og vi ser det til ei viss grad no, seier han.

– Desto viktigare blir det for oss som har ei forankring i verdiane og historia vår, at vi held fast ved at det vi legg fram, er svar på utfordringane.

Valkamp tel

I ei rekkje europeiske land har val dei siste åra resultert i meir fragmenterte og polariserte nasjonalforsamlingar og sosialdemokratiske parti som har falle betydeleg frå tidlegare høgder.

Men i haust trur Støre på eit sosialdemokratisk løft både i Noreg og i Tyskland.

– Eg er midt i valkampen, og det eg merkar meg no, er at partifellen min i Tyskland styrkjer seg, og at Arbeidarpartiet i Noreg styrkjer seg.

Støre gjer det klart at han meiner eit fleirtalsalternativ er det beste.

No vil han bruke dei to siste vekene av valkampen på å overtyde veljarane om det same.

– Det har vorte ein slags myte at valkampen ikkje betyr noko fordi så mange førehandsstemmer. Men forskinga viser noko anna. Og det synest eg er bra, seier han.

Fryktar ikkje kaos

Kven som kan bli budsjettpartnar for ei eventuell Ap-styrt mindretalsregjering, vil Støre ikkje svare eintydig på no. Han vil sjå valresultatet først.

– Men eg har denne bodskap: Stemmer du Ap, så stemmer du på eit parti som ønskjer ei fleirtalsregjering med Sp og SV. Og dagen etter valet vil du kjenne igjen Ap. Vi tek ansvar og skal bidra til å gi landet trygg styring for arbeid, velferd og klima.

Støre speler ned bekymringa for ein kaotisk situasjon i Stortinget.

– Eg er ikkje skremd. Vi kan få til godt samarbeid i norsk politikk, og eg er ikkje redd for at dei enkle «fiksar alt»-løysingane skal bli avgjerande.

– Du snakkar om «enkle løysingar». Kan du konkretisere?

– Til dømes at du set ein sluttdato for ei industriverksemd som ligg til grunn for energisystemet vårt. Då meiner eg at argumentasjonen om at vi skal utvikle, ikkje avvikle, er grei å forklare.

Imponert av Equinor

Støre trekkjer fram Equinor som døme. Då han og nestleiar Hadia Tajik torsdag besøkte Equinors testsenter på Forus utanfor Stavanger, fekk dei mellom anna ei innføring i korleis selskapet jobbar med karbonfangst og -lagring (CCS).

– Dei bruker stadig meir tid og store finansielle summar på det grøne skiftet. Det er mogleg å få til dette, men ikkje med meir symbolske datovedtak.

– Viss vi endar opp med ei mindretalsregjering etter valet, kor vanskeleg blir det å få stabile samarbeidskonstellasjonar i Stortinget?

– Dei neste to vekene snakkar eg om alternativet vårt, som er eit fleirtalsalternativ. Eg meiner veljarane fortener å sjå eit fleirtalsalternativ, for målet i eit demokrati er fleirtal. Skulle det ikkje bli slik, så har vi erfaring i Noreg med å finne gode løysingar i Stortinget.

Støre påpeikar at det ikkje er noko parti i Noreg som har 50,1 prosent.

– Skal du ha gjennomslag, så må du vere villig til å setje deg ned og gi og ta.

