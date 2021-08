Nynorsk og fylkesbyte er tema i lokale folkeavstemmingar i år

innenriks

I 2016 var det heile 204 lokale folkeavstemmingar i Noreg, ifølgje tal frå SSB.

Kommunereforma var i full sving, og kommunar over heile landet lét folket spele inn kva dei meinte om samanslåingsplanar. Sidan rekordåret har det vore mindre enn ti folkeavstemmingar kvart år – i 2020 var det berre éi, som dreidde seg om målforma til ein ny skule i Karmøy kommune.

I stortingsvalåret 2021 har talet på avstemmingar auka til åtte, fordelt på sju kommunar. I Aure og Smøla på Nordmøre kan innbyggjarane stemme over om dei meiner dei skal høyre til Møre og Romsdal eller Trøndelag.

Aure og Smøla har nemleg lenge vurdert eit fylkesbyte saman med Kristiansund. Etter ei utgreiing skal to av kommunane stemme i september. Kristiansund vedtok torsdag at dei òg skal halde ei folkeavstemming, men datoen for denne er ikkje fastsett.

Geografi og sjukehusstrid

Ordførar Hanne-Berit Brekken (Ap) i Aure seier debatten dreier seg om fleire faktorar. Aure er landfast med Trøndelag, men ikkje med Møre og Romsdal, og har hatt eit omfattande næringslivssamarbeid med kommunar på andre sida av fylkesgrensa. Lokalpolitiske spørsmål, særleg den mykje omtalte sjukehusstriden, speler likevel òg ei viktig rolle.

– Befolkninga har kjent fleire gonger at vi har vore stemoderleg behandla, seier Brekken til NTB.

Spørsmålet engasjerer i kommunen, sidan det òg handlar om identitet og kjensler, men er ikkje nødvendigvis spesielt betent.

– Eg vil spå at det blir ganske jamt. Tilhøyrselen til Trøndelag er sterkare i nord, medan tilhøyrselen til Møre og Romsdal er sterkare i sør, seier ho.

I Aure blir folkeavstemminga halden same dagen som stortingsvalet, medan på Smøla skjer det to veker seinare.

Nynorsk eller bokmål

I to av skulekrinsane i Aure kommune skal innbyggjarane dessutan stemme over målform i undervisninga. Målformavstemmingar er òg på blokka 13. september i Hemsedal og Kinn. I Kinn er det målforma på Skram skule det står om – den siste skulen i Sogn og Fjordane med bokmål som hovudmål, skriv NRK.

I Hemsedal dreier det seg om målforma på den nye sentralskulen til kommunen. Kommunen har fram til no operert med barnehage og småskule i to av dei tre bygdesentruma i dalen, Ulsåk og Tuv, men skal no samle heile grunnskulen i kommunesenteret Trøym. Kommunen opplever vekst i folketalet, og mange av innflyttarane har ikkje nynorsk som den føretrekte målforma si. Kommunen vedtok at administrasjonen skulle vere målnøytral for nokre få år sidan.

Ordførar Pål Terje Rørby (Sp) seier at opptil to tredelar av elevane har bokmål som hovudform i dag. Samtidig er det ein svært kjensleladd debatt, sidan nynorsken blir kopla tett opp til den sterkt pressa hallingdialekten. Dermed ligg det an til ei uføreseieleg avstemming.

– Det spørst nok kva leir som mobiliserer best, seier han til NTB.

Rådgivande avstemmingar

Han nemner at opptil éin femdel av befolkninga i Hemsedal ikkje har stemmerett i stortingsvalet fordi dei ikkje har norsk statsborgarskap, men dei kan stemme i folkeavstemminga. Dersom dei deltek i folkeavstemminga, trur han dei i stor grad vil støtte bokmålssida. Til gjengjeld kan det òg hende at Mållaget og andre nynorskforkjemparar i kommunen møter opp talsterkt ved folkeavstemminga.

To folkeavstemmingar vart haldne alt i mars. Hustadvika i Møre og Romsdal hadde ei lokal folkeavstemming om målforma på Jendem skule. Også Lyngdal i Agder hadde ei slik avstemming, der det gjaldt Byremo barneskule. På Jendem var det bokmålet som vann fram, medan befolkninga på Byremo vil behalde nynorsk som målform på skulen.

Alle folkeavstemmingar i Noreg – lokale som nasjonale – er rådgivande. Altså har ikkje kommunestyra noka plikt til å følgje tilrådingane til innbyggjarane, men historisk har dei som oftast valt å gjere nettopp det. Tradisjonelt har målform og alkoholsal vore dei mest vanlege temaa for lokale folkeavstemmingar, men sidan 1990 har berre tre ulike kommunar stemt over reglane for sal av alkoholhaldig drikke, skriv SSB.

Buplikt engasjerer

Den kanskje mest uvanlege avstemming i år skjer i ein av dei minste kommunane i landet. På Kvitsøy utanfor Stavanger skal dei om lag 500 innbyggjarane rådspørjast om kommunen skal behalde buplikt. I tillegg skal dei bli spurde om buplikta bør ha slektskapsunntak eller ei, dersom ho blir vidareført.

Det er mangel på tomteareal og ikkje plass til så mange fleire. For å hindre at bustader blir kjøpt opp og nytta som hytte, har Kvitsøy buplikt – som den einaste kommunen i Rogaland, skriv Aftenbladet.

Ordførar Stian Giil Bjørsvik (Felleslista) forklarer at ei folkeavstemming om buplikta var sentral for Framstegspartiet i forhandlingane etter kommunevalet i 2019. Han seier likevel òg at debatten rundt spørsmålet var sterkare den gongen, då ein òg skulle leggje fram ny kommuneplan.

– Folkeavstemminga kom kanskje eit par år for seint, seier Bjørsvik, som legg til at han er overraska om det blir noko anna enn eit ja til framleis buplikt.

(©NPK)