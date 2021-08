Alt norsk personell er ute av Afghanistan

innenriks

Det siste flyet med norsk personell frå feltsjukehuset tok av frå Kabul klokka 4.34 norsk tid og er på veg til Tblisi, opplyser Forsvarsdepartementet måndag morgon.

– No har vi avslutta det norske militære bidraget i Afghanistan. Etter tjue års innsats kjem den siste soldaten no heim. Eg har stor respekt for den innsatsen som er lagd ned gjennom alle desse åra, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Forsvarsministeren seier dei siste dagane i Kabul har vore svært krevjande for det norske personellet.

– I ein kaotisk situasjon har dei gjort alt dei kan for å støtte evakuering, redde liv og hjelpe skadde. Eg er imponert og vil takke alle for innsatsen dei har lagt ned, seier han.

Noreg har leidd feltsjukehuset på flyplassen i Kabul. I tillegg har Forsvaret hatt personell for å støtte Utanriksdepartementet i evakueringa frå Afghanistan. Det inkluderer personell frå spesialstyrkane.

I Tbilisi, der flya frå Kabul mellomlandar, har Noreg personell frå Brigade Nord.