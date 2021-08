Bærum-ordførar tornar mot ny kraftleidning: – Skaka over NVE

innenriks

– Dette er det verst tenkjelege utfallet for Bærums innbyggjarar, og eg er skaka over avgjerda om å byggje ein kraftleidning gjennom eitt av Noregs tettast folkesette område. Dette er totalt uakseptabelt for både Oslo og Bærum, og vi vil umiddelbart klage på avgjerda til Olje- og energidepartementet, seier ordførar i Bærum Lisbeth Hammer Krog (H) i ei pressemelding.

Den nye kraftleidningen skal erstatte dagens luftleidning og byggjast i same trasé som den gamle, skriv NVE i ei pressemelding.

Årsaka til at det blir bygd ny luftleidning, er at straumforbruket i Oslo og Bærum aukar. NVE viser til at kapasiteten på dagens kraftnett er for dårleg. Dagens luftleidning er frå 1952.

38 meter høge

Dei nye mastene vil i snitt vere 38 meter høge, som er ein auke frå dagens master på 21 meter. Dette vil gjere mastene meir synleg, spesielt på avstand. Støyen vil òg auke marginalt, medan magnetfeltet vil bli redusert noko samanlikna med dagens situasjon, skriv NVE.

Direktoratet meiner luftleidning er det beste alternativet sidan det ville kosta om lag fire gonger så mykje å leggje leidningen som kabel i bakken.

– Denne ekstrakostnaden må dekkjast over nettleiga til alle straumkundar i Noreg. Vi vurderer luftleidning som det beste alternativet, og i tråd med Stortingets føringar for utbygging av straumnettet, seier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelinga i NVE.

Meiner det manglar analysar

Bærums ordførar er usamd i NVEs vurderingar.

– Vi kan ikkje akseptere at det blir valt ei løysing som til dei gradene forverrar situasjonen for fleire titusenvis av innbyggjarar i Bærum og Oslo, seier Hammer Krog.

Ho legg til at den løysinga som blir no vald, vil stå i 50 til 100 år, og derfor er val av løysing eit val for generasjonar.

– Bærum kommune har stilt seg kritisk til manglande samfunnsøkonomiske analysar for å vurdere om tiltaket er lønnsamt. Statnett har etter kommunen si meining ikkje gjennomført analysen grundig nok. Statnett har sjølv ikkje avvist at meirverdien av kabling i jord overstig meirkostnaden, seier ordføraren.

