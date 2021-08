Elleve høgst levande personar registrerte som døydde hittil i år

innenriks

Det viser tal P4-nyheitene har fått frå Norsk helsenett.

– Sannsynet for at det skal vere mogleg å melde feil person død er relativt liten, men sannsynet er ikkje lik null. Så at dette ville skje, har vi vore fullstendig klar over, seier Øyvind Kvennås i Norsk helsenett.

Elektronisk dødsmelding vart ikkje innført før våren 2020. Før dette vart dødsfall meldt på papir, og tidlegare fekk Skatteetaten rundt 200 annullerte dødsmeldingar kvart år.

Ulempa med dagens system er at oppdatering i registera går betydeleg raskare. Sjølv om det er færre som no blir feilaktig erklært død, blir konsekvensane betydeleg større for dei det rammar.

