Førebels ingen snuoperasjon frå regjeringa om permisjonsreglar

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) seier til NTB at han skal møte partane i arbeidslivet fredag, men han ønskjer framleis å fase ut dagens ordningar i oktober.

– Det aller viktigaste vi gjer no, er å sørgje for at fleire som står utan jobb har etterspurt kompetanse og kjem inn igjen i arbeidslivet. Utvida permisjon kan forseinke omstillingar og gjere at det tek lengre tid før folk kjem tilbake til ordinært arbeid, seier han til NTB.

Isaksen påpeikar at regjeringa har endra permisjonsreglane fleire gonger gjennom pandemien for å unngå unødvendige oppseiingar, og at Stortinget tok stilling til dagens reglar så seint som i juni.

Raudt vil hasteinnkalle Stortinget

Rundt 80.000 nordmenn kan få kutt i dagpengane når kriseordninga går ut 1. oktober.

Laurdag skreiv NRK at det no er fleirtal på Stortinget for å køyre over regjeringa og sørgje for ei forlenging av ordningane for permitterte under pandemien før dei går ut 1. oktober.

Raudt vil hasteinnkalle Stortinget for å behandle saka og på den måten tvinge regjeringa til å snu.

Dette skal behandlast i presidentskapet på Stortinget onsdag.

– No forventar vi at fleirtalet i presidentskapet (Ap, Sp, Frp) svarer positivt på førespurnaden vår, og at vi i dialog med fleirtalspartia og fagrørsla avklarer nøyaktig korleis vi sikrar ei best mogleg bestilling frå Stortinget til regjeringa, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til NTB.

Han påpeikar at krisa langt frå er over for alle næringar.

– Smittetala er rekordhøge, og fleire sektorar er framleis i kneståande. Tillitsvalde i reiselivsbransjen roper varsku og fryktar masseoppseiingar. Derfor må vi forlengje permisjonsperioden. Og det hastar. Prosessen med å seie opp folk tek tid og er allereie i gang, seier Moxnes.

Ap ber regjeringa ordne opp sjølv

Arbeidarpartiets Rigmor Aasrud, som er første nestleiar i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, seier at partiet hennar førebels ikkje har teke stilling til kravet om å hasteinnkalle Stortinget.

Ho forventar eigentleg at regjeringa tek signala frå stortingsfleirtalet på alvor og ordnar opp sjølv.

– Det er regjeringa som har ansvar for situasjonen. Det er dei som kan setje seg ned med partane og finne ei løysing. Då reknar eg med at regjeringa har registrert at det er fleirtal på Stortinget for å forlengje og steller seg til det, seier ho til NTB.

Aasrud tolkar det som eit positivt teikn at arbeidsministeren seier at han skal møte partane i arbeidslivet fredag.

– Det er heilt nødvendig. Det har teke veldig lang tid utan at dei har teke tak i det, seier ho.

Vil òg forlengje dagpengane

Førebels har det først og fremst vore snakk om å forlengje permisjonsreglane for dei bransjane som slit mest.

Raudt ønskjer òg å forlengje dei forbetra dagpengeordningane.

– No står mange tusen i fare for å miste dagpengane sine fordi dei har nådd maksimal stønadsperiode, og 80.000 risikerer å rase ned i dagpengar. Det kan vi ikkje godta, seier Moxnes.

Arbeidsministeren påpeikar på si side at arbeidsløysa allereie har gått kraftig ned.

– Vi prioriterer tiltak for å hjelpe bedriftene med å ta tilbake sine tilsette, slik som lønnsstøtte på opp mot 25.000 per arbeidstakar som kjem tilbake i jobb, seier han.

