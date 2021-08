FHI: Pasientar med alvorleg svekt immunforsvar bør få tredje dose

innenriks

– Tilbodet blir rekna for å kunne tre i kraft snarleg i kommunane og så snart det praktisk lèt seg gjere i sjukehusa. Folkehelseinstituttet tilrår vidare at gruppa med alvorleg svekt immunforsvar blir så tydeleg definert som mogleg, skriv FHI i eit svar på oppdrag frå Helsedepartementet.

FHI skriv vidare at det per no blir vurdert at det ikkje er grunnlag for gjenteken vaksinasjon av andre grupper, slik som til dømes den eldste delen av befolkninga.

– Men dette kan endrast i tida framover, skriv FHI.

Dei viser til at det framleis er usikkert kor langvarig vernet mot covid-19 er etter vaksinasjon med mRNA-vaksinane (Pfizer og Moderna). Dei meiner varigheita avheng av den vaksinerte sin alder og helsetilstand, og dessutan korleis viruset og epidemien utviklar seg vidare.

Lågare immunrespons

Vaksne immunsupprimerte pasientar har auka risiko for å bli alvorleg sjuke av covid-19, og i tillegg har fleire studiar vist at svært immunsupprimerte pasientar har lågare immunrespons etter to vaksinedosar enn immunfriske personar.

– Erfaringar frå andre vaksinar har vist at enkelte pasientgrupper med alvorleg svekt immunforsvar oppnår høgare grad av vern etter éin eller fleire ekstra dosar, medan ein del pasientgrupper ikkje oppnår vern sjølv etter revaksinering, skriv FHI.

Også Danmark vedtok tidlegare denne månaden at desse pasientgruppene burde få tredje dose. Det går føre seg eit aktivt forskingsprosjekt ved Ahus der pasientar som går på aktivt immundempande medisinar får tredje vaksinedose, kalla Nor-Vác.

Kreftpasientar og organtransplanterte

FHI tilrår at desse pasientgrupper blir tilbode ein tredje vaksinedose:

* Organtransplanterte, beinmergstransplantasjon siste 2 åra, eller ein pågåande graft versus host- sjukdom som krev immunsuppresjon etter vurdering av behandlande spesialist.

* Alvorleg og moderat primær immunsvikt

* Kreftpasientar med aktiv eller nyleg gjennomgått immunsuppressiv behandling

* Aktiv dialysebehandling og pasientar med kronisk nyresvikt stadium 5

* Avansert eller ubehandla hiv

* Pågåande betydeleg immunsuppressiv behandling av anna årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetenesta.

* Pasientar som av ansvarleg legespesialist reknar for å ha svært nedsett immunforsvar og som ikkje inngår i ei av gruppene ovanfor. Alder åleine blir førebels ikkje rekna som indikasjon for ein tredje dose.

