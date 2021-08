FHI vil at fleire unge skal laste ned Smittestopp-appen

innenriks

Så langt har éin million nordmenn lasta ned appen. No ønskjer FHI at fleire unge skal ta appen i bruk, mellom anna fordi smitten no er aukande i Noreg – spesielt blant unge vaksne og studentar.

– Samfunnet vårt er meir ope enn på lenge, og mange har for tida mange nærkontaktar, både folk dei kjenner og ikkje kjenner. Derfor minner vi i dag alle unge, og spesielt unge som har mange nærkontaktar, om å laste ned appen Smittestopp, seier assisterande direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen.

Ho minner alle brukarane om å faktisk varsle via appen.

– Viss du får påvist smitte, er det viktig å få sagt frå til nærkontaktane dine så fort som mogleg. Det er ingen som kan sjå at det er du som varslar, og det er viktig at alle faktisk varslar i appen viss dei får påvist smitte, seier Knudsen.

(©NPK)