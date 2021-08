Forsvarsministeren: – Det er eit anna Afghanistan no enn for 20 år sidan

innenriks

– Eg er fornøgd med innsatsen frå Forsvaret, også i desse vanskelege siste vekene, og at vi no får alle heim, seier forsvarsministeren til NTB.

Saman med mellom anna forsvarssjef Eirik Kristoffersen var han på Gardermoen måndag kveld for å ta imot flyet med dei siste norske soldatane som tenestegjorde i Afghanistan.

Det er 20 år sidan USA og andre vestlege land starta offensiven i Afghanistan, få veker etter 11. september-angrepa.

– Det er eit anna Afghanistan no enn då, så får fortsetjinga vise kor vellykka nærværet vårt har vore. Taliban ser på seg sjølv som ein politisk faktor, og det gjorde dei ikkje for 20 år sidan. I samtalar har dei gitt signal om at dei er veldig annleis no enn det dei då stod for. Anten er det eit janusandlet eller eit teikn på utvikling. Det kan vere lov å vere litt optimistisk, seier Bakke-Jensen.

– Kan vi stole på Taliban?

– Nei, det veit vi ikkje enno. Det er viktig at det internasjonale samfunnet snakkar med éi stemme og ansvarleggjer Taliban for den framferda dei kjem til å vise framover. Og vi får sjå kor langt det strekkjer seg – om dei er annleis no enn for 20 år sidan, seier han.

(©NPK)