Nivået er 24 prosentpoeng høgare enn i juni, ifølgje Norsk koronamonitor.

– Det er nok eit uttrykk for at foreldre opplever at barna er fornøgde og at barna set pris på fysisk undervisning etter mykje avgrensingar og ein digital skulekvardag, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion, som står bak undersøkinga.

Nesten 9.000 foreldre er spurde i undersøkinga.

