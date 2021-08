Noreg endrar regelen for når ein er død nok til organdonasjon

innenriks

Metoden donasjon etter sirkulatorisk død (cDCD) har fått tommelen opp i Avgjerdsforum for nye metodar, skriv NRK.

Frykta blant legar og juristar er at pasientar i verste fall kan bli erklærte døde i strid med lov og medisinsk etikk. Debatten har rasa på norske sjukehus i fleire år. Fleire sjukehus har teke i bruk metoden utan at han var endeleg godkjend.

Fordelen er at metoden gjer at fleire organ kan reddast og donerast til pasientar, fordi legane kan erklære døden på fleire måtar. No kan ein donor erklærast død ved puste- og hjartestans, medan legane hittil alltid har måtta dokumentere hjernedød.

(©NPK)