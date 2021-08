Norgesgruppen omsette for 50 milliardar

innenriks

– Eg er fornøgd med korleis selskapet har takla den krevjande situasjonen gjennom pandemien og sikra trygg matforsyning, seier konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen.

Hollevik poengterer at veksten for daglegvare allereie er i ferd med å minke, og at han forventar negativ vekst framover i møte med dei sterke pandemitala i fjor, i takt med at samfunnet blir gjenopna.

– Vi forventar at omsetninga vil falle og har forventning om framleis tøff konkurranse utover hausten, opplyser han.

Halvårsrekneskapen viser vidare at driftsresultatet for daglegvarekonsernet enda på 2,4 milliardar kroner, og resultatet etter skatt enda på 1,9 milliardar.

Norgesgruppen står bak daglegvarebutikkar som Kiwi, Meny, Spar og Joker.

