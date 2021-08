Raudt nivå på Asker-skule

innenriks

Sidan 24. august er det påvist smitte hos 33 elevar i 1. og 2. klasse ved Asker vidaregåande skule, skriv TV 2.

– På grunn av det pågåande smitteutbrotet tilrår kommunelegen, i samråd med FHI, raudt tiltaksnivå ved Asker vidaregåande skule, førebels frå og med tysdag 31. august til og med 14. september, skriv skulen på nettsidene sine.

I praksis inneber raudt nivå at elevane på dei to trinna ikkje skal møte på skulen, men ha digital heimeundervisning. Elevar som meiner dei har eit særskilt behov for fysisk oppmøte på skulen, kan søkje om dette, skriv Budstikka.

For å fange opp mogleg smitte tilrår skulen at alle elevar i 1. og 2. klasse testar seg heime to dagar i veka.

