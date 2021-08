Smittetalet går ned i Bergen: 50 nye koronasmitta registrert

innenriks

Bergen, som den siste tida har slite med høge smittetal, har no fire dagar på rad hatt minkande tal.

Måndag opplyser kommunen at det er registrert 50 nye smitta det siste døgnet. Det er 21 færre enn dagen før, 71 lågare enn talet på laurdag og 79 færre enn fredag.

– Vi gler oss over færre smitta, men vi må vente på smittetala for dei neste par dagane før vi kan sjå om det er ein klar nedgang. Vi ser no ein aukande førekomst av smitte blant skuleelevar i aldersgruppa 13 til 19 år og færre med relasjon til studiestader, seier smittevernoverlege Egil Bovim.

Av dei nye registrerte smitta er 16 mellom 13 og 19 år, medan like mange er mellom 20 og 29 år.

2.120 personar testa seg i Bergen kommune søndag. Så langt har 9.231 personar fått påvist smitte i Bergen.

