Tolv aktørar får leige ut elsparkesyklar i Oslo – får nøyaktig like mange kvar

Bymiljøetaten fatta vedtaket laurdag, og løyvet gjeld frå og med 10. september 2021 til og med 31. mars 2022.

Det er Ayva, Bird, Dott, Tier, Ryde, ShareBike, Wind, Lime, Bolt, Voi, Bydue og CATS som får leige ut små elektriske køyretøy.

Taxicab AS er den einaste aktøren som har fått avslag. We Mobility AS trekte søknaden sin, opplyser Oslo kommune.

Kraftig reduksjon

Talet på elsparkesyklar i Oslo skulle etter planen reduserast kraftig frå månadsskiftet, men dette vart utsett til 10. september sidan fleire av aktørane har teke innstramminga til retten.

Oslo har vore den storbyen i Europa med flest sparkesyklar per hovud. I tillegg har det vore rapportert om mange ulykker knytte til elsparkesyklar på nattetid. I juli vart det behandla i snitt 13 skadde kvar einaste dag etter ulykker med elsparkesyklar.

Kommunen har vedteke at det skal setjast eit tak på totalt 8.000 elsparkesyklar. Aktørane som har gått til retten, har vore kritiske både til taket, og at det ikkje blir innført nokon som helst form for avgrensing på talet på aktørar.

Krev anbod

Noregssjef Christina Moe Gjerde i sparkesykkelselskapet Voi meiner byrådet overregulerer elsparkesykkelmarknaden.

Ho vil ikkje kommentere rettsprosessen, men understrekar at selskapet vil følgje den reguleringa som til kvar tid gjeld.

– Overreguleringa til byrådet slår beina under eit sterkt ønskt transporttilbod i Oslo. Brukarane må snart ta omsyn til ein jungel av appar, siger ho i ein e-post til NTB.

Per i dag er det ni aktørar på utleigemarknaden. No aukar det til tolv, samtidig som det blir langt færre syklar per aktør. Dei tre største aktørane som har saksøkt Oslo kommune, har alle hatt over 5.000 elsparkesyklar kvar.

– Det blir vanskelegare å finne seg ein elsparkesykkel. Erfaringa frå andre byar viser at denne typen regulering fører til misnøye og eit dårleg organisert tilbod. Vi ønskjer ein anbodskonkurranse, slik som byråden nyleg òg har gitt uttrykk for, og som bystyret i Oslo vedtok i fjor, seier Moe Gjerde.

– Ein anbodskonkurranse er òg i tråd med kva Transportøkonomisk institutt meiner er den beste løysinga. Vi håpar og forventar at Oslo kommune vil jobbe vidare med denne modellen fram mot neste sesong, seier ho.

