Utdanningsdirektoratet ønskjer å stanse utdeling av biblar på skulen

Utdanningsdirektoratet (Udir) meiner at det kan opplevast som forkynning å gi elevar religiøse skrifter, bøker eller gjenstandar i gåve, skriv NRK. Dei tilrår kommunane om ikkje å gi religiøse organisasjonar lov til å dele ut religiøse skrifter, som til dømes Bibelen. Saka vart først omtalt av Vårt Land.

Kvart år blir det delt ut rundt 15.000 eksemplar av Bibelen på norske skular.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er ikkje samd med Udir. Han seier det er oppsiktsvekkjande at direktoratet ber om at utdelinga blir stoppa.

– Det er ingen som tvingar elevane til å lese Bibelen dei får tildelt. Vi er samde om at det ikkje skal skje i klasserommet. Men her synest eg dei overreagerer. Eg skjønner ikkje at det skal vere ei stor sak, seier Ropstad.

Han meiner kunnskap om kristen tru og Bibelen er ein viktig del av læreplanen, og at det derfor må vere greitt at det blir delt ut biblar til elevar.

Regelendringa kjem etter at Human-Etisk Forbund bad Udir komme med ei fråsegn om det var greitt å dele ut biblar i skulen.

– I dei tilfella der det trengst biblar eller andre religiøse tekstar i undervisninga, løyser ein det enkelt ved å bruke eit klassesett. Ikkje ved å sleppe inn misjonærar i klasserommet, seier leiar i forbundet Lars-Petter Helgestad.

