104 nye smitta registrert i Trondheim – no startar massetesting av 35.000 studentar

innenriks

71 av dei 104 nye smitta er i 20-åra, ifølgje Trondheim kommune. 1.353 personar vart testa i Trondheim måndag.

Tysdag starta massetestinga av 35.000 studentar ved NTNU i Trondheim. Studentane får tildelt ein sjølvtest. Dersom testen er positiv, må studenten ta kontakt med smittevernkontoret for å få ein ordinær koronatest.

– Vi håpar at det ikkje er ei kraftig smittespreiing. Men samtidig fryktar vi at det kan vere store tal, seier Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim til NRK.

Han er klar på at festinga må setjast på pause.

– Fadderveka er for lengst over. No må det vere slutt på sosiale aktivitetar og festing. Det er den einaste måten å få kontroll på dette.

Også skular i Trondheim med koronasmitte får no tildelt hurtigtestar. Ifølgje Adresseavisen er 92 elevar på 1. trinn på Byåsen skule sett i karantene etter eit smittetilfelle på trinnet. Barna må vere i karantene fram til første negative test.

