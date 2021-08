Bellona: Dødsstøyten for oljeleiting i Barentshavet

innenriks

Miljørørsla møter forslaget frå regjeringa med jubel.

– Regjeringa innrømmer her at risikoen for ulønnsame prosjekt er for stor, seier Bellona-leiar Frederic Hauge.

– Nokre av desse endringane har Bellona bede om lenge, mellom anna fjerning av leiterefusjon og opphøyrsrefusjon, og det er viktig at det totalt sett gir eit strammare regime. Dette bør vere dødsstøyten for leiting i Barentshavet, seier Hauge, som meiner ei endring vil opne for ein større debatt om korleis ein kan sikre raskare omstilling av næringa.

Utfordrar Støre

Greenpeace Norge er fulle av ros til regjeringa for forslaget. No vender organisasjonen seg til Arbeidarpartiet og ber om deira fulle støtte til omlegginga.

– Om Jonas Gahr Støre med truverd skal vere ein statsministerkandidat for klima og jobbar, må han som eit absolutt minimum garantere at han kjem til å drive same linje som Erna Solberg. Dette må markere starten på ein rasjonell oljepolitikk, og Arbeidarpartiet må no ta kravet frå forskarar, miljørørsla og delar av fagrørsla om stopp i oljeleiting seriøst, seier leiar Frode Pleym.

Vil ha skattepakken vekk samtidig

Naturvernforbundet kallar forslaget «utruleg bra», og noko organisasjonen har jobba for lenge.

Ei lita malurt i begeret er ifølgje nestleiar Pernille Hansen at oljeskattepakken som vart innført i fjor sommar, ikkje forsvinn samtidig, men blir fasa ut som tidlegare planlagt.

– Dessverre vil dei mellombelse skatteendringane som Stortinget innførte i fjor ha verknad ut heile dette tiåret, så det burde òg endrast, meiner ho.

