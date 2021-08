Fare for storstreik i kultursektoren

innenriks

Streiken vil ramme Den Norske Opera og Ballett, Det Norske Teatret og Nationaltheatret i Oslo, Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske Orkester i Bergen, og Rogaland Teater i Stavanger, skriv Creo.

Usemja dreier seg om at dei tre fagforeiningane Creo, NTL og Fagforbundet ønskjer ein såkalla hybridpensjon, i staden for den reine innskotsbaserte pensjonsordninga som kultursektoren under Spekter har i dag. Innskotsordninga vart mellombels innført i 2016 på bakgrunn av ein vanskeleg økonomisk situasjon ved fleire kulturinstitusjonar.

Arbeidstakarane ønskjer seg ei ordning der bedriftene set inn meir pengar på pensjonskontoen til kvinnelege arbeidstakarar, skriv Bergens Tidende.

Grunnen er at kvinner i snitt lever lenger enn menn, og innskotsbaserte pensjonsordningar varer som oftast i ti år. Det betyr at kvinner vil få fleire år utan tenestepensjon.

– Dette er den same ordninga dei har i private barnehagar. Ordninga er òg svært lik den som gjeld i offentleg sektor, ny offentleg tenestepensjon, skriv Creo.

Partane er innkalla til Riksmeklaren 2. september, med meklingsfrist ved midnatt. Viss ikkje partane blir samde, blir det streik i kultursektoren frå og med 3. september.

På Den Nationale Scene i Bergen kan streiken føre til ei mogleg avlysing av framsyningar. Teateret skal ha to store premierar i dei kommande vekene: «Kirsebærhagen» 10. september og «Engler i Amerika» 23. september. Bergen Filharmoniske Orkester vil avlyse alle konsertar frå 3. september viss det blir streik.

