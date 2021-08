Frp vil bruke milliardar på å fjerne elavgifta

innenriks

Tysdag auka straumprisen til sitt høgaste hittil i år, og blir handla på straumbørsen Nord Pool til i snitt 1,10 kroner kilowattimen utan nettleige, avgifter og påslag.

Frp-nestleiar Ketil Solvik-Olsen meiner noko må gjerast og foreslår å fjerne heile elavgifta, som er på 16,69 øre per kilowattime.

– Vi ønskjer å kutte elavgifta fordi kraftprisane no er unormalt høge, seier Solvik-Olsen til E24.

Ifølgje utrekningane til partiet vil dette føre til at ein gjennomsnittleg husstand sparer 3.300 kroner i året.

partiforslaget blir avvist av tidlegare regjeringspartnar Høgre.

– Det første eg tenkjer er at det er valkamp. Dette er eit reint valkamputspel. Og det er ikkje umiddelbart aktuelt for oss å fjerne elavgifta, seier stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle til same avis.

