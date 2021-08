Hemmeleg prislapp på oljerapport

innenriks

Verken Norsk olje og gass eller Rystad Energy vil svare på NTBs spørsmål om kor mykje Rystad Energy har fått betalt for oppdraget.

– Det synest eg ikkje det er riktig av meg å seie. Vi har aldri tidlegare publisert kva vi har betalt for rapportar. Det er eit forhold mellom oss og Rystad, seier Torbjørn Giæver Eriksen, sjef for samfunnskontakt og politikk i Norsk olje og gass.

Rystad Energy-sjef Jarand Rystad trekkjer fram at selskapet hans tek eit oppdrag over heile verda, også for fornybarselskap.

– Men vi går ikkje ut i media og fortel akkurat kor mykje vi tener på kvart enkelt oppdrag. Vi har jo òg konkurrentar, påpeikar han.

– Kor mykje har Norsk olje og gass betalt dykk for denne rapporten?

– Vi har hatt eit oppdrag for Norsk olje og gass, og det har vore eit betalt oppdrag, men akkurat det får du spørje Norsk olje og gass om, det er ikkje rolla vår å kommentere på det.

