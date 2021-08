innenriks

– Dette er ei riktig og ansvarleg omlegging – for fellesskapet, for klimaet og for selskapa. Kontantstraumsskatt vil redusere risikoen for ulønnsame olje- og gassinvesteringar, til beste både for økonomien og klimaet, seier Ropstad.

Regjeringa presenterte tysdag eit forslag til endringar i oljeskatteregimet.

– Ein kontantstraumsskatt vil òg over tid gi staten auka inntekter samtidig som selskapa oppnår både auka likviditet og føreseielegheit om rammevilkåra framover, legg Ropstad til.

