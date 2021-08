Kvinner i fengsel er sjukare enn menn – får ikkje nødvendig hjelp

innenriks

Kvinnene fortel om utbreidd sjølvskading og valdelege reaksjonar, skriv NRK.

I mange fengsel manglar det hjelpe- og meistringsprogram for kvinner, sjølv om mennene i fengselet har dette tilbodet. Dette gjeld mellom anna rusmeistringstilbod, sjølv om mange kvinnelege innsette slit med rusproblem. Det manglar òg kvinnelege legar mange stader, ifølgje rapporten.

Tilsette oppfattar at dei kvinnelege innsette er prega av dårlegare psykisk helse enn dei innsette mennene, og blir kategoriserte som mindre fungerande, vanskelegstilte og hjelpetrengande.

Kvinner med psykiske utfordringar i fengselet kan ende opp med å bli plasserte på isolasjonseining, noko som kan skape meir psykiske plager. Andre endar opp som kasteballar mellom fengselet og psykiatrisk døgnopphald. Det er òg problem med at mange av dei har barn, og sonar langt unna familie og nettverk.

– Generelt viser dette at nokre kvinner lever under ekstreme vilkår i norske fengsel. Funna tyder òg på at ei rekkje av dei som sonar på høgtryggleik, eigentleg er for sjuke til å vere i det miljøet fengselet tilbyr dei, seier professor og prosjektleiar Peter Scharff Smith ved rettssosiologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm, som bestilte rapporten, kallar det nedslåande.

– Det er ikkje slik vi skal drive kriminalomsorg. Kvinner i fengsel er ofte traumatiserte og mange har vorte utsett for vald i nære relasjonar og/eller slite med avhengnad. No må samfunnet få auga opp for denne gruppa, seier ho.

(©NPK)