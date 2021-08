Listhaugs oljebrøl: Fryktar at Arbeidarpartiet skal gamble med Oljefondet

innenriks

– Eg brøler berre på Facebook, seier Listhaug til NTB.

Ho står framfor Bryggen i Bergen og langar ut mot Ap-leiar Jonas Gahr Støres løfte om å gjere Oljefondet til det leiande pensjonsfondet i verda innan handtering av klima- og naturrisiko.

– Han seier jo at vi skal bruke Oljefondet til å redde klima, og det meiner vi er direkte uansvarleg. Viss det er gode klimatiltak som Noreg kan tene pengar på å investere i, så heilt fint.

Vil ikkje brøle på kaien

Listhaug har nyleg gått ut med si støtte til den oljevennlege Facebook-kampanjen «Oljebrølet», som på få dagar har vakse til over 180.000 medlemmer. Men Frp-leiaren avviser høfleg ei utfordring om å vise eit ekte oljebrøl framfor supplybåtane som ligg til kai i Bergen Havn.

I staden viser ho engasjementet sitt for olja og Oljefondet på anna vis:

– Det å ta til orde for at vi skal redde klima med pensjonspengane til folk, det er å byrje å gamble med dei. Eg synest det er heilt uansvarleg, seier ho.

Støre har overfor Dagens Næringsliv avvist at han ønskjer å bruke Oljefondet som eit klimapolitisk instrument, men at fondet må ta omsyn til den finansielle risikoen som følgjer av klimaendringar og klimapolitikk.

– Pensjonsfondet er meint å vare for æva, men klimatrusselen står i fare for å tukle med æva, har Støre sagt.

Redd for politisering av fondet

Listhaug svarer slik:

– Eg trur ikkje det er Jonas Gahr Støre som er den beste til å vurdere kva Oljefondet bør investere i. Eg trur faktisk at vi i størst mogleg grad skal overlate det til dei som forvaltar det.

– Men trur du ikkje at det kan vere smart økonomisk å investere i selskap som tek klimaet på alvor, når det blir stilt stadig strengare klimakrav?

– Eg trur at Oljefondet må ta stilling til det. Det er jo der det sit folk som kan ta dei vurderingane. Det vi er redd for, er at denne politiseringa av Oljefondet skal ta overhand, og at politikarane skal sitje og gamble med pensjonspengane våre.

Klimarisiko

Bakteppet for diskusjonen om Oljefondet er ein rapport frå ekspertutvalet til regjeringa for klimarisiko, som kom for to veker sidan. Her blir det nettopp tilrådd å endre mandatet til Oljefondet, slik at det blir stilt krav til nullutslepp i selskapa ein investerer i.

– Stoler du ikkje på ekspertane, Listhaug?

– Eg meiner at Oljefondet og dei som sit og styrer det, har vist i veldig lang tid at dei gjer gode vurderingar. Hugs at cirka 4.000 milliardar kroner i fondet er oljekroner. Resten stammar frå forvaltninga av fondet. Det er det som har gitt oss den enorme avkastinga, seier ho.

– Folk er alvorleg bekymra

Sjølv bruker Listhaug gjerne oljepengar på å investere i veg og infrastruktur i Noreg. Men ho åtvarar om kva pengane kan gå til om Raudt eller MDG får innverknad etter valet.

– Raudt vil tappe Oljefondet gjennom å kjøpe opp ei rekkje norske børsnoterte selskap, og MDG vil byggje vindmøller i bøtter og spann på rekninga til staten, seier ho.

Frp-leiaren seier at mange kjem bort til henne på gata og er alvorleg bekymra for framtida viss desse partia får ei hand på rattet.

– Støre og Vedum kan komme til å gi dei det, seier Listhaug.

Og då får ho lyst til å gi eit lite oljebrøl – på Facebook.

– Oljenæringa er utruleg viktig for dette landet. Det at fleire og fleire ser det, og ser faren vi no står i som nasjon, der vi kan få to parti på vippen, og for så vidt eitt parti kanskje i regjering òg som vil leggje ned oljenæringa, ja då er det berre på tide å brøle, i alle fall gjennom Facebook, og seie at dette er så uansvarleg.

