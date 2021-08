NRK: IS-dømt kvinne får behandla anken sin i lagmannsretten

innenriks

Kvinna fekk dommen i Oslo tingrett 4. mai, og anka på staden.

Ho vart dømd for deltaking i IS i seks år, frå 2016 til 2019. Som 22-åring vart ho radikalisert og flaug til Syria for å slutte seg til ein annan norsk IS-deltakar, Bastian Vasquez. Sju år seinare vart ho og barna berga ut av den berykta al-Hol-leiren av norske styresmakter.

Dommen er den første i sitt slag i norsk rettshistorie. Aldri tidlegare har ei kvinne vore tiltalt for terrordeltaking fordi ho stelte heime og passa barna medan ektemennene hennar var ute og kriga for IS i Syria.

Det er Borgarting lagmannsrett som skal behandle ankesaka, ifølgje kanalen.

