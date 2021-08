Nittedal-ordføraren nektar straffskuld for korrupsjon

innenriks

– Eg ser fram til å fortelje historia mi i retten, sa Hilde Thorkildsen (Ap) til Romerikes Blad måndag.

Då rettssaka starta i Romerike og Glåmdal tingrett i Lillestrøm tysdag, nekta både Thorkildsen og ein medtiltalt lokal forretningsmann i 40-åra straffskuld for grov korrupsjon, ifølgje avisa.

Ifølgje NRK er det første gong ein folkevald er tiltalt for grov korrupsjon i Noreg.

Thorkildsen har etter eige ønske vore suspendert frå ordførarrolla sidan desember i fjor, medan korrupsjonssaka mot henne går føre seg.

Spørsmål om 125.000 kroner

Ifølgje tiltalen var ordføraren i Nittedal involvert i behandlinga til kommunen av saker der den næringsdrivande mannen hadde interesser og eigarskap, mellom anna reguleringa og utviklinga av eit nytt bustadområde i Bjørnholtlia i Hakadal.

Tiltalen byggjer vidare på at den næringsdrivande i november 2013 sørgde for overføring av 125.000 kroner til eit selskap som er deleigd av ordføraren. Ordføraren har tidlegare drive to klesbutikkar, og pengeoverføringa er knytt til selskapet som eig desse.

I innleiingsforedraget sitt tysdag sa aktor Esben Kyhring at spørsmålet om kva som var den reelle bakgrunnen for overføringa av dei 125.000 kronene vil bli eit sentralt spørsmål gjennom rettssaka, skriv Romerikes Blad.

Skjult etterforsking

Kyhring sa òg at Økokrim gjennomførte skjult etterforsking av dei to tiltalte, og dessutan ein av personane som var sikta i tidsperioden mellom 2. januar og 13. februar i fjor.

Det er sett av fem veker til rettssaka.

