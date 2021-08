Politiet om Oslo-skytingane: – Ser ingen samanheng mellom sakene

innenriks

Tysdag formiddag kalla Grete Lien Metlid, som er leiar for Etterretning og etterforsking (FEE) i Oslo politidistrikt, inn til ein pressebrif i samband med skytehendingane.

– Dette tek vi på det største alvor. Det er svært alvorleg at det blir skote i det offentlege rommet, sa Metlid og la til at politiet forstår at dette skaper uro blant befolkninga.

Ho seier politiet ikkje ser nokon samanheng mellom dei tre sakene.

Den siste episoden skjedde måndag 30. august då ein mann i 20-åra vart skoten og skadd ved Brynseng T-banestasjon i Oslo. Her vart ein person arrestert natt til tysdag.

– Dette er personar og eit miljø vi kjenner godt, seier Metlid.

Etterforskar døgnet rundt

Onsdag 25 august vart to menn skotne ved ein oppgang på Trosterud i Oslo. Begge hamna på sjukehus. Ingen er arresterte i samband med skytinga, men Metlid seier politiet jobbar med konkrete spor.

– Vi har tru på at dette skal føre fram, seier Metlid.

Ho seier saka er svært høgt prioritert, og at går føre seg etterforsking nærast døgnet rundt.

Politiet knyter ikkje saka til konfliktar eller kriminelle miljø.

Ukjent motiv

Søndag 15. august vart to unge gutar skotne i ei T-banevogn ved Skøyenåsen T-banestasjon. Ein av dei vart alvorleg skadd. Gjerningsmannen er arrestert.

– Sikta, som politiet kjenner til frå før, har framleis ikkje forklart seg for politiet, seier politisjefen.

Ifølgje politiet er det enno for tidleg å seie noko om motiv eller årsaka til hendinga.

Følgjer nøye med

Metlid opplyser at dei følgjer nøye med på gjengsituasjonen og kriminelle miljø i hovudstaden.

– Vi har god kunnskap og etterretning, og den bruker vi aktivt, seier ho.

Ifølgje Metlid vurderer ikkje politiet at det er noka endring i gjengproblematikken eller kriminelle miljø som følgje av dei tre skytesakene.

– Det er eit relativt stabilt konfliktbilete og spenningsnivå, og det er dynamisk. Det vil seie at det kan skje alvorlege hendingar med ujamne mellomrom.