innenriks

– Sidan det no er kjent at regjeringa har innkalla partane i arbeidslivet til drøfting allereie fredag, meiner eit einstemmig presidentskap at det no ikkje er behov eit stortingsmøte, seier stortingspresident Tone Trøen til kanalen.

Det var Raudt som bad presidentskapet om å hasteinnkalle Stortinget.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) opplyste til NTB måndag at han skal møte partane i arbeidslivet fredag, men han ønskjer framleis å fase ut dagens ordningar i oktober.

(©NPK)