Regjeringa vil avskaffe friinntekta og lage nytt skattesystem for petroleumsnæringa

innenriks

Ordninga inneber òg at leiterefusjonsordninga blir avvikla, melder regjeringa. Dette fordi særskatteverdien av underskot no uansett vil bli utbetalt i skatteoppgjeret det etterfølgjande året.

– Omlegginga vil gjere skattesystemet for olje- og gassverksemda betre tilpassa utviklinga på norsk sokkel i åra framover. Endringane vil innebere at skattevilkåra blir strammarar og verkar meir nøytralt på investeringane. Samtidig legg vi til rette for at selskapa skal få føreseielege rammevilkår, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Mest mogleg likt

Forslaget inneber at selskapsskatten blir frådrag i grunnlaget for særskatt, på same måte som i grunnrenteskatten for vasskraft.

Dermed er det ikkje lenger behov for særreglar for underskot i selskapsskatten, meiner regjeringa. Dei foreslår justeringar for at selskapsskatten skal bli mest mogleg lik som for anna næringsverksemd.

Samla skatteprosent held fram med å vere 78 prosent, men fordi selskapsskatten kjem til frådrag i særskatten, blir særskattesatsen auka teknisk til 71,8 prosent. Regjeringa meiner omlegginga over tid vil auke inntektene til staten med om lag 7 milliardar kroner for investeringar som blir gjennomførte i 2022.

– Viktig avklaring

– Vi skal vidareutvikle norsk olje- og gassnæring, og føreseielege rammevilkår er noko av det viktigaste for selskapa på norsk sokkel. Derfor er det viktig å avklare allereie no kva skattesystem vi skal ha for investeringar på sokkelen når dei mellombelse skattereglane gradvis blir fasa ut. Eg håpar på brei politisk semje om ei omlegging til kontantstraumsskatt slik vi no foreslår, seier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Målet er at særskatten skal bli nøytral, slik at ei investering som er lønnsam før særskatt vil vere lønnsam etter særskatten og omvendt.