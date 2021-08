Sjokkforslag to veker før valet: Oljeskatten blir stramma inn

innenriks

Eit strammare og meir nøytralt skattesystem for petroleumsnæringa.

Det var overskrifta til regjeringa då det overraskande forslaget vart presentert på ein hasteinnkalla pressekonferanse tysdag.

– Det vi ønskjer å oppnå med forslaget, er at lønnsam leiteaktivitet, lønnsame investeringar og driftstiltak blir gjennomført av oljeselskapa. Samtidig skal forventa ulønnsame tiltak ikkje gjennomførast, sa olje- og energiminister Tina Bru (H).

I forslaget blir desse endringane varsla:

* Dagens reglar for avskriving og friinntekt i særskatten skal frå og med 2022 blir erstatta med ein kontantstraumsskatt med umiddelbart frådrag for investeringskostnader.

* Leiterefusjonsordninga blir avvikla.

* Samla skatteprosent held fram med å vere 78 prosent. Men fordi selskapsskatten kjem til frådrag i særskatten, blir særskattesatsen auka teknisk til 71,8 prosent.

Avviklar leiterefusjonsordninga

Gjennom leiterefusjonsordninga refunderer staten skatteverdien av leitekostnader for selskap som går i minus. I 2019 vart det utbetalt 3,9 milliardar kroner gjennom ordninga, ifølgje tal Aftenposten har innhenta frå Skattedirektoratet.

Ordninga har vore omstridd hos klima- og miljørørsla, som meiner ho har vore ei sponsing av olje- og gassverksemd.

I staden for leiterefusjon skal særskatteverdien av underskot med det nye opplegget uansett bli utbetalt i skatteoppgjeret det etterfølgjande året. Forslaget inneber at selskapsskatten blir frådrag i grunnlaget for særskatt, på same måte som i grunnrenteskatten for vasskraft.

– For enkelte leiteselskap vil dette kunne innebere noko svekt likviditet på kort sikt, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) då forslaget vart lagt fram.

Klimarisiko

Regjeringas mål med reforma er at oljeskatten skal bli meir nøytral enn i dag.

– Dette inneber mindre klimarisiko, og dette forslaget er i tråd med ei av tilrådingane frå Klimarisikoutvalget. Kort sagt: Det vil vere selskapa som må ta risiko for at utbygging er lønnsamt, medan staten og skattebetalarane tek litt mindre risiko, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

På spørsmål om endringa er starten på den styrte avviklinga av oljenæringa, er svaret frå både finansministeren og olje- og energiministeren kontant nei.

– Vi legg til rette for den langsiktige utviklinga på sokkelen. Det er ikkje starten på utfasinga, det er tvert imot starten på neste fase for denne fantastiske næringa, sa Bru.

– Ikkje strategisk

På spørsmål om kvifor regjeringa vel å leggje dette fram no, to veker før stortingsvalet, svarte Sanner slik:

– Vi fasar ut den mellombelse endringa vi kom med etter oljeprisfallet i 2020, og då må vi ta stilling til kva som skal vere systemet framover. Regjeringa har teke ei avgjerd om at denne endringa skal gjelde frå 2022, og forslaget skal ut på ein tre månaders høyring før det skal lagast ein proposisjon til Stortinget som skal behandlast.

Han avviser at endringane valkamputspel frå regjeringas side.

– Vi legg ikkje fram slike endringar av strategiske eller valtekniske grunnar, vi gjer det fordi vi meiner det er riktig.

Frp seier nei

Frp-leiar Sylvi Listhaug gjer det for sin del klart at det er uaktuelt for Frp å gi regjeringa fleirtal for forslaget.

– Med dette forslaget kan eg seie med ein gong at regjeringa ikkje vil overleve denne budsjetthausten om dei skal gjere det opp med oss, seier Listhaug.

– At SV og venstresida ville stikke kjeppar i hjula og for så vidt òg leggje ned oljenæringa, er inga overrasking. Men at dette forslaget, som vil gi mindre leiting, mindre verdiar og færre arbeidsplassar og sender verdiane ut av landet til oljesjeikar i Midtausten, kjem frå Høgre, er ikkje til å tru.