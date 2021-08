Smittetala aukar tre gonger så fort som FHI spådde

innenriks

Førre veke vart det registrert 8.217 smittetilfelle, mot førre rekordveke i mars der det var 6.515 tilfelle, skriv VG.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI seier likevel at dei meiner auken vil stoppe opp, og utviklinga etter kvart vil snu.

– Utviklinga er resultatet av ein balanse mellom faktorar som fremjar, og faktorar som hemmar smittespreiinga. Vaksinasjon hemmar smittespreiinga stadig meir, men vil ikkje åleine stoppe epidemien. Eit viktig tiltak no er testinga for å finne dei smitta og isolere dei. Kommunane kjem no i gang for alvor med omfattande testing på skulane, og det trur vi vil ha god effekt. Så er det mogleg at enkelte kommunar vil trenge nokre kontaktreduserande tiltak i tillegg, seier ho.

