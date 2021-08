Støre ber om vaksineavklaring for 12-15-åringar

innenriks

– Det bør vere mogleg å få eit klart signal frå regjeringa som gjer at ein kan komme i gang med ein slik vaksinasjon raskt, seier Støre til NTB.

Regjeringa varsla for eit par veker sidan at det snart ville komme ei vurdering av om unge mellom 12 og 15 år skal tilbydast vaksine, men avgjerda lèt vente på seg.

Samtidig skyt smittetala i vêret og fleire skular har opplevd store smitteutbrot.

– Møter stor uro

Støre ber regjeringa få opp tempoet.

– Vi møter stor uro blant mange foreldre som opplever høge smittetal i skulen, og store utfordringar for skuleleiinga og lærarar i å handtere den situasjonen, seier Støre.

Han viser til at vaksinane frå Pfizer og Moderna alt er godkjent til bruk for 12-15-åringar og meiner Noreg bør sjå til Danmark, som er blant landa som vaksinerer alle frå 12 år og oppover.

– Vaksinane finst, er godkjende og vil utgjere ein forskjell, seier Støre.

Slit med smittesporing

Ap-leiaren ber samtidig regjeringa sørgje for at kommunane har god nok testkapasitet og tilgang til nødvendig smittevernutstyr.

Fleire kommunar har den siste tida meldt frå om at dei slit med å følgje opp smittesporinga, blant dei Bergen og Oslo.

Regjeringa bad førre veke kommunar med sprengd kapasitet om å prioritere vaksinasjon framfor smittesporing.

– Vi forventar at regjeringa no er nært på kommunane i å støtte dei i ein krevjande situasjon der dei både ønske å halde skular opne på grønt nivå, og samtidig skal finne balansen mellom testing og karantene for å halde smitten nede, seier Støre.

