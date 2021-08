Stortinget blir ikkje hasteinnkalla om permisjonsreglar

innenriks

– Sidan det no er kjent at regjeringa har innkalla partane i arbeidslivet til drøfting allereie fredag, meiner eit einstemmig presidentskap at det no ikkje er behov for eit stortingsmøte, seier stortingspresident Tone Trøen til kanalen.

Det var Raudt som bad presidentskapet om å hasteinnkalle Stortinget.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) opplyste til NTB måndag at han skal møte partane i arbeidslivet fredag, men han ønskjer framleis å fase ut dagens ordningar i oktober.

– Vi kan ikkje akseptere at regjeringa glepp no på oppløpssida og at vi risikerer mange unødige oppseiingar, seier arbeidspolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Ap, som meiner det er bra at regjeringa set seg ned med partane i arbeidslivet for å finne løysingar.

– Om regjeringa ikkje gjer jobben fredag, må Stortinget gjere det. Då vil vi ta initiativ til å kalle inn Stortinget, og vi forventar at eit fleirtal vil vere med på det, seier ho til NTB.

(©NPK)