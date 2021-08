Undersøking: Halvparten av lokalpolitikarane utsette for hat og truslar

innenriks

– Eg fryktar at dette fører til at fleire sluttar å engasjere seg, og at det blir vanskelegare å rekruttere folk til politikken, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Litt over éin av fire politikarar som har vore utsette for truslar, trakassering eller hatytringar, har vurdert å slutte. 6 prosent har allereie bestemt seg for å slutte, skriv Kommunal Rapport.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som står bak undersøkinga.

Lokalpolitikarane i undersøkinga fortel at det ofte er enkeltsaker som reguleringssaker, byggjesaker og nedlegging av offentlege institusjonar som er bakgrunnen for truslane. Partitilhøyrsel er ein annan faktor.

35 prosent av lokalpolitikarane som har opplevd minst éi ubehageleg hending, seier at det har avgrensa talefridommen deira. 32 prosent har late vere å engasjere seg eller uttale seg i ei bestemd sak.

– Det går utover den politiske debatten, rekruttering og attval til politikken. Vi politikarar bør opptre som rollemodellar og støtte politikarar som blir utsette for hatytringar, seier Astrup.

(©NPK)