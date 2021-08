Utdanningsforbundet ber om ny vurdering av teststrategien

innenriks

– Vi meiner at nasjonale styresmakter må ta ei ny vurdering på om det faktisk er riktig å halde på ein teststrategi i staden for ein karantenestrategi, seier leiar i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til Dagbladet.

Før skulestart sa styresmaktene at kommunane kan erstatte smittekarantene for personar under 18 år med testing.

– Vi høyrer om veldig varierande erfaringar med testing og testkapasitet, og nokon melder at hurtigtesting på skulen tek mykje tid. Vi høyrer òg at opplegget med å teste seg ut av karantene ikkje fungerer, seier Handal.

