677 nye koronasmitta i Oslo siste døgn – det høgaste så langt

Talet for tysdagen er 305 høgare enn det var for måndagen.

Snittet for den siste veka er 341 smittande per døgn, medan snittet for dei siste to vekene ligg på 239.

Smittetala er høgast i bydelen Nordre Aker. Der ligg smittetrykket på 876 per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og det vart det registrert 63 nye smitta i bydelen siste døgn.

Etter det følgjer bydelane Alna (791) og Søndre Nordstrand (756).

Bydelen Vestre Aker har for tida dei lågaste smittetala. Der er smittetrykket på 417 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og det vart registrert 41 nye smitta i bydelen siste døgn.

Totalt er 43.675 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

Klart flest smitta dei siste 14 dagane er det i aldersgruppa 10–19 år, der det er registrert 1.780 smitta. Så følgjer gruppa 20–29 år, med 741.

