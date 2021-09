DN: Ny oljeskatt var tema på Granavolden – vart skjult i hemmeleg protokoll

innenriks

Behovet for ei ny petroleumsskanning var eit tema under forhandlingane mellom Høgre, Frp, Venstre og KrF, spesielt etter påtrykk frå Venstre, skriv avisa.

Saka vart teken inn i det DN kallar ein B-protokoll som berre eit fåtal personar i regjeringsapparatet kjenner til. Det er ifølgje DNs kjelder eit dokument som inneheld saker som av ulike grunnar ikkje kunne omtalast offentleg. Utover oljeskatten utdjupar dokumentet mellom anna korleis enkelte punkt i Granavollerklæringa skal tolkast.

Fleire sentralt plasserte kjelder vil ikkje eingong stadfeste at ho eksisterer. DN får likevel stadfesta frå uavhengige kjelder at endringar i oljeskatten var tema i B-protokollen. Ei av dei viktigaste årsakene til at saka vart skjult, var at ønsket til regjeringa om endring kunne påverke aksjekursane.

Regjeringa la tysdag kveld fram eit omfattande forslag til innstrammingar i petroleumsskatten. Frp-leiar Sylvi Listhaug er ei av dei som har komme med kraftigast kritikk mot forslaget. Listhaug var sjølv til stades under forhandlingane på Granavolden.

– Etter denne fadesen kjenner tydelegvis Høgres kommunikasjonsfolk det prekært å spinne usanningar om at Frp nærast har gått god for eit forslag som no blir lagt fram. Det er blank løgn, seier ho.

