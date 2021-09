Equinor-tillitsvald: – Panikkutspel frå Høgre

innenriks

Teige, som er konserntillitsvald for Safe i Equinor, fryktar særleg for medlemmene som jobbar innan flyterigg, skip og seismikk, skriv E24.

– Totalt sett vil den foreslåtte endringa gjere det vanskelegare for Equinor og andre selskap her heime, medan selskap frå Midtausten og austover mot Russland vil få det lettare. Er det slik vi vil ha det, spør Teige.

Han omtaler forslaget som eit panikkutspel frå Høgre i valkampen.

– Forslaget er ikkje direkte overraskande i seg sjølv, men det er overraskande at det kjem no – under to veker før valet og frå eit parti som Høgre.

