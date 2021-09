FHI innrømmer at kommunane ikkje fekk nok tid til å førebu testopplegget i skulane

innenriks

– Vi gav ikkje kommunane god nok tid til å førebu testopplegget, og dei fekk ikkje raskt nok tilsendt tilstrekkeleg mange hurtigtestar, seier Camilla Stoltenberg, som er direktør i Folkehelseinstituttet til VG.

Fleire kommunar var dermed ikkje klare første skuledag.

Stoltenberg erkjenner at FHI òg har undervurdert smittespreiinga i sosiale samanhengar og i samband med festing etter skule- og studiestart.

Ho seier at det har vore diskusjon om eit par detaljar i opplegget mellom FHI og Helsedirektoratet, men at det har vore semje om hovudlinja: At testing kan erstatte karantene slik at barn kan vere på skulen.

Det er Helsedirektoratet som har ansvar for å sende ut testar til kommunane. Omtrent 10 millionar testar har vorte sende ut så langt. Også assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad meiner kommunane har fått for kort tid på å omstille seg til det nye systemet.

(©NPK)