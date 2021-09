Imam i Drammen sagt opp etter antisemittiske utsegner

innenriks

Avgjerda vart teken måndag, og trussamfunnet kunngjorde avgjerda i ei pressemelding seint tysdag kveld.

– Imam Noor Ahmed Noor er etter dette sagt opp, og arbeidsforholdet med han er avslutta med omgåande verknad. Styret viser til at Minhaj-ul-Quran har nulltoleranse for antisemittisme og vil slå hardt ned på alle former for hets, rasisme og diskriminering, heiter det.

Granskingskomité konkluderte

Avgjerda kjem etter at styret nedsette ein granskingskomité, som foreslo å seie opp imamen. Komiteen konkluderte med at det var grove pliktbrot på arbeidsavtalen.

Imamen har beklaga innlegga, og han har opplyst til Drammens Tidende at dei var kopierte frå andre, deretter delt av han sjølv.

– Innlegga mine vart publiserte i frustrasjon over angrep i Gaza som vart gjort mot uskuldige barn og kvinner. Kritikken og frustrasjonen min burde ha vore retta mot regimet, ikkje mot menneskegrupper, opplyste han i ein SMS.

Meld

Imamen vart meld både av ein privatperson og Antirasistisk Senter for hatefulle ytringar og oppmoding til straffbar handling.

«Hitler sparte noen jøder slik at verden kan vite hvor ond denne nasjonen er og hvorfor det er nødvendig å drepe dem», heitte det i eit innlegg.

Innlegga er skrivne på urdu, men Dagen har kvalitetssikra omsetjinga til norsk.

«Israel er en djevel. Hitler drepte ikke alle og lot noen leve slik at verden kan se hvordan de setter menneskeheten i fare når de er i live», heitte det i eit anna innlegg.

Raja vil ha kursing

Før avskjeden var Drammen-imamen suspendert, og i samband med dette tok kulturminister Abid Raja (V) til orde for kursing.

Raja kalla overfor Aftenposten dei hatefulle ytringane til imamen mot jødar «farlege» og sa muslimar bør vere dei siste til å utsetje andre for hat og konspirasjonsteoriar.

– Det er behov for kursing av religiøse leiarar, i første omgang imamar, sa kulturministeren.

Han påpeika at mange muslimar sjølv fryktar eller opplever å bli utsett for hat eller angrep. Raja meiner òg at muslimar i Noreg har eit dårleg rykte når det gjeld haldningar til jødar og Israel, sjølv om det er djupt urettferdig for dei fleste muslimar.

(©NPK)