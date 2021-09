Mann dømt for Facebook-truslar: – Like alvorleg som å rope på torget

innenriks

Mannen i 50-åra trua ein annan mann på Facebook som han meiner stal hundesleden hans, skriv Innlandet politidistrikt i ei pressemelding. Mannen hadde meldt tjuveriet til politiet to gonger. Saka vart lagt bort begge gongene. Etter avslaga tok mannen direkte kontakt med fornærma på Facebook:

«Jeg vet hvem som har sleden, men lite hjelp å få fra politi og myndigheter …. Så nå kommer jeg med flere og tar deg …»

I etterkant av dommen minner politidistriktet om at truslane ikkje må skje direkte for at ein kan dømmast for dei.

– Det du seier, det du skriv i eit brev, det du roper ut på eit torg eller det du skriv i sosiale medium, det blir vurdert likt, seier Johan Martin Welhaven, påtalesjef i Innlandet politidistrikt.

Tal frå Innlandet politidistrikt viser at meldingar som handlar om skremmande åtferd, har auka frå 2017 til 2020. Det same gjeld truslar. Til no i 2021 har politiet i Innlandet fått inn 197 meldingar om truslar.

Welhaven trur mange ikkje forstår alvoret i truslar på nett.

– Du får kanskje meir distanse til han du vender deg til når du sit og hakkar det ned på tastaturet, i motsetning til når du står ansikt til ansikt. Då tenkjer ein ikkje i dei banar, og ein har ikkje oversikt over strafferetten. Ein ser ikkje alvoret i det ein gjer, seier han.

Han oppmodar folk til å tenkje seg om når dei skriv noko på nett.

– Ville du sagt det same dersom du stod overfor denne personen fysisk? spør han retorisk.

