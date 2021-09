Naturvernforbundet melder Grieg Seafood etter klorutslepp

innenriks

Naturvernforbundet meiner at allmennpreventive omsyn taler sterkt for at miljøkriminalitet blir etterforska og straffa, skriv Altaposten.

Det var 15.000 liter klor som lak ut i Kåfjorden 10. august. 96.000 laksar i fire ventemerdar døydde som følgje av hendinga. Ei miljøundersøking frå Akvaplan-niva i ettertid viser likevel at utsleppet berre gjorde skade på ein liten del av Kåfjorden i forbigåande omfang.

– Når så store mengder renn ut, er det openbert at utsleppsbarrierar er totalt fråverande hos Grieg Seafood, seier generalsekretær Maren Esmark.

– Det første vi gjorde då vi oppdaga utsleppet var å varsle politiet. Politiet har vore med oss heile vegen, gjort undersøkingane sine, og den prosessen går vidare. Den saka er i dei beste hender, seier public relations manager Roger Pedersen i Grieg Seafood til NTB.

