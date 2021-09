Nedgang i talet på registrerte smitta i Trondheim

innenriks

I tillegg er det meldt inn cirka 100 positive hurtigtestar som no skal følgjast opp med PCR-test, opplyser kommunen onsdag. I alt 1.306 tok PCR-testar, der prøva blir teken med vattpinne i nase og svelg, tysdag.

74 nye koronasmitta er 30 færre enn dagen før.

Trondheim kommune har den siste tida slite med mykje koronasmitte, særleg blant personar i tjueåra. Totalt har minst 250 studentar frå 56 studieretningar i byen nyleg fått påvist koronavirus.

Tysdag opplyser kommunen at dei skal dele ut såkalla spyttestar til personar som har behov for det, slik at dei kan teste seg sjølv for korona. Ordninga vil auke testkapasiteten og få ned ventetida.

Det er personar som har symptom som kan komme av korona, eller treng test for å sleppe karantene som får tilgang på slike testar. Det vil vere buer i Munkegata og på Leangen der folk kan hente utstyr for å gjennomføre slike testar, og levere dei når dei er gjennomførte.

