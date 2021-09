Nesten halvparten av politistudentane har vorte utsette for vald i praksis

innenriks

39 prosent vart òg utsette for truslar, viser ei spørjeundersøking Politiforum har gjort blant 600 politistudentar som var i praksis frå 2015 og fram til i dag.

Dei fleste svarte at dei vart utsette for vald ein gong (47,1 prosent), medan 29,8 prosent hadde opplevd vald to gonger medan dei var på jobb under praksisåret.

Resultatet blir støtta av ei anna undersøking gjort av Peter Öhman, politioverbetjent og faglærar i politioperative disiplinar ved Politihøgskolen i Stavern.

– Det har heilt klart vorte tøffare der ute, i og med at fleire svarar at dei har opplevd slike hendingar. Det er ein mykje hardare tone frå ungdommar, og mindre respekt for politiet, seier Öhman.

