Ny smitterekord i Oslo – kommunen ber helsestyresmaktene om råd

innenriks

677 nye registrerte smitta er det høgaste talet på eitt døgn så langt under pandemien. Talet for tysdagen er 305 høgare enn det var for måndagen. Snittet for den siste veka er 341 smittande per døgn, medan snittet for dei siste to vekene ligg på 239.

Byrådsleiar i Oslo, Raymond Johansen seier til NTB at det ikkje er nokon tvil om at smittesituasjonen no er krevjande for foreldre, elevar og skular.

– Det er han òg for Oslo kommune. Vi har ikkje hatt så mange smittetilfelle i løpet av pandemien som vi har no, seier Johansen.

Han seier smitten har stige meir etter skulestart enn analysane til dei nasjonale styresmaktene tilsa, og no er så høg at Oslo og ei rekkje andre kommunar førre veke bad om endringar i dei nasjonale krava til korleis kommunane skal teste skuleelevar og spore koronasmitten.

Ba om råd

– Det fekk vi, og derfor går vi denne veka og neste over frå å gjennomføre smittesporing og testing av alle nærkontaktar i skulane, til å innføre regelmessig hurtigtesting av alle elevar. Dette vil gi betre løpande oversikt og kontroll over smittesituasjonen. I tillegg held arbeidet fram med smittesporing i husstandane med uforminska styrke, seier byrådsleiaren.

Johansen seier dei følgjer situasjonen tett, og har løpande dialog med nasjonale helsestyresmakter.

– Vi bad tysdag om råd frå dei nasjonale helsestyresmaktene om vi bør setje inn fleire tiltak. Vi vil vurdere råda så snart vi får dei.

– Det viktigaste framover vil nok uansett ikkje vere tiltak, men å halde fram fullvaksineringa av dei over 18 år, og byrje vaksinasjonen av 16- og 17-åringar. I tillegg treng vi ei snarleg avklaring om vaksinasjon av dei som er mellom 12 og 15 år, seier Johansen.

Høgast i Nordre Aker

Smittetala i Oslo er høgast i bydelen Nordre Aker. Der ligg smittetrykket på 876 per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og det vart det registrert 63 nye smitta i bydelen siste døgn.

Etter det følgjer bydelane Alna med 791 og Søndre Nordstrand med 756.

Bydelen Vestre Aker har for tida dei lågaste smittetala. Der er smittetrykket på 417 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og det vart registrert 41 nye smitta i bydelen siste døgn.

Totalt er 43.675 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

Klart flest smitta dei siste 14 dagane er det i aldersgruppa 10–19 år, der det er registrert 1.780 smitta. Så følgjer gruppa 20–29 år, med 741.

(©NPK)