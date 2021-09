Skolenes landsforbund krev gult nivå i alle skular og barnehagar

innenriks

Forbundet meiner alarmklokkene bør ringje når FHI-direktør Camilla Stoltenberg erkjenner overfor NRK at smittevernstrategien i haust ikkje har fungert godt nok.

– Smitten i skular spreier seg raskt, og raskare enn det helsestyresmaktene har forventa. Det verkar som om smitten er ute av kontroll, og nokon må vere ansvarsmedvitne og setje på bremsene, seier nestleiar Jon Oddvar Holthe i Skolenes landsforbund.

Han meiner generelt gult nivå over heile landet er den soleklare vegen å gå, men presiserer samtidig at kommunar som har hatt null smitte over tid framleis bør kunne operere på grønt.

– Det blir sett nye smitterekordar kvar dag, og det er stor uvisse om den omfattande sjølvtestinga for å komme ut av karantene. Eit generelt gult nivå over heile landet er utan tvil vegen å gå, der hovudregelen er å unngå fysisk kontakt, seier Holthe.

(©NPK)