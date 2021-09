Store togforseinkingar på Austlandet onsdag morgon

innenriks

– Det er kontaktleidningen til toga som har falle ned. Vi jobbar med å rette feilen, men veit ikkje kor lang tid det vil ta, seier pressekontakt Gunnar Børseth i Bane Nor til NTB.

Han legg til at han fekk melding om feilen rundt klokka kvart på seks onsdag morgon. Feilen førte først til at berre eitt spor kunne brukast. No er òg dette sporet stengt, fordi ein jobbar med å reparere feilen.

På Oslo S var det ein periode ein feil med eit signal mot ein sporveksel, som førte til at tog vart ståande i Brynsbakken på austsida av stasjonen. Dette problemet har no vorte løyst, men det vil framleis bli følgjeforseinkingar, seier Brøseth.

