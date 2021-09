Stressnivået auka hos foreldre då Noreg stengde ned

innenriks

Undersøkinga frå Folkehelseinstituttet (FHI) har sett på kva effekt tiltaka for å hindre koronasmitte hadde på ulike forhold i familien – frå mars til mai i fjor.

– Resultata tyder på at stressnivået til foreldra auka betrakteleg under nedstenginga, men at den første nedstenginga ikkje hadde nokon negativ effekt på den psykiske helsa til foreldra eller medførte fleire konfliktar dei imellom, seier forskar Maren Sand Helland ved Folkehelseinstituttet.

For mange foreldre vart kvardagen brått endra etter 12. mars i fjor. Endringane førte til auka bekymring for jobbsituasjonen, eigen økonomi, og eigen og andres helse. Med stengde skular og barnehagar vart i tillegg ansvaret for opplæring og omsorg for barna overført til foreldra, og moglegheiter for avlasting forsvann.

– Dei noko lågare nivåa av verbal aggresjon og involvering av barn i foreldrekonfliktar under nedstenginga, var markant tydelegare for foreldre som budde frå kvarandre samanlikna med foreldre som budde saman, seier Helland.

Studien har samanlikna svara frå rundt 1.000 familiar om foreldrestress, psykisk helse og foreldrekonfliktar før og etter 12. mars 2020.

